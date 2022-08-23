Sağlık çalışanlarının karada, denizde, havada ulusal ve uluslararası alanda, savaşta ve barışta, sınır ötesi harekatlarda güvenlik güçleriyle omuz omuza görev yaptığını ifade eden Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Ancak görevi başında vefat eden sağlık çalışanlarının şehit sayılmadığını biliyoruz. Gaziantep’te yaşanılan trafik kazası nedeniyle yararlılara müdahale eden sağlık ekibimiz, İHA muhabirlerimiz ve itfaiye erlerimiz kaza yerinde başka bir otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayatlarını kaybettiler ve bize göre şehadet şerbetini içtiler. Onlar görev şedididir” dedi.

Sağlık çalışanlarının karada, denizde, havada ulusal ve uluslararası alanda, savaşta ve barışta, sınır ötesi harekatlarda güvenlik güçleriyle omuz omuza görev yaptığını ifade eden Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Ancak görevi başında vefat eden sağlık çalışanlarının şehit sayılmadığını biliyoruz. Gaziantep’te yaşanılan trafik kazası nedeniyle yararlılara müdahale eden sağlık ekibimiz, İHA muhabirlerimiz ve itfaiye erlerimiz kaza yerinde başka bir otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayatlarını kaybettiler ve bize göre şehadet şerbetini içtiler. Onlar görev şedididir” dedi.

Sağlık çalışanlarının, güvenlik güçlerinin yanında omuz omuza görev yaptığını ifade eden Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Halen güney sınır bölgemizde ve sınır ötesinde askerimiz ve polisimiz ile birlikte omuz omuza görev yapmaktalar, sahra hastanelerinde fiilen çalışmaktalar” diye konuştu.

Geçen cumartesi günü Gaziantep’te yaşanan korkunç kazada hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Demircan, “Gaziantep’te yaşanılan trafik kazası nedeniyle yararlılara müdahale eden sağlık ekibimiz, İHA (İhlas Haber Ajansı) muhabirlerimiz ve itfaiye erlerimiz kaza yerinde başka bir otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayatlarını kaybettiler ve bize göre şehadet şerbetini içtiler. Onlar görev şedididir. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı diliyoruz” dedi.

Görevi başında vefat eden sağlık çalışanlarının şehit sayılmadığını da ifade eden Demircan, “Böyle acı bir olayın arkasından böyle bir konuyu gündeme taşımak istemezdim lakin bu görev şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını, anne, baba ve kardeşlerinin bizlere bir emanet olduğunu kabul ettiğimize göre bu hakkı da hak sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor. Millet olarak iki gün üst üste yaşadığımız birçok trafik kazası nedeniyle yas tutarken kendini bilmez sözde STK kimliğine bürünmüş bazı gurupların, vefat eden sağlık çalışanlarımızı önemsemez, hakir görür sosyal medya paylaşımlarını talihsizce yazılmış olarak görüyorum. Bu kişiler hakkında da hukuk büromuz tarafından gerekli suç duyurusunun yapılacağını ifade etmek isterim. Ayrıştırıcı dilin hiç kimseye fayda sağlamayacağının da altını çiziyorum. İnsan olabilmekle, belli bir zümrenin bireyi olmak arasında çok fark olduğunu da bu insanlara buradan ifade etmek istiyorum. Özetle toplu sözleşme masasının muhatap sendikalarına ‘kırmızı çizgilerinin masa oturma düzeni değil, mali/sosyal hak’ kazanımları olması; Sağlık Bakanımıza çağrımız ise görevi başında vefat eden sağlık çalışanlarının ‘görev şehidi’ sayılmaları için gerekli yasal düzenlemeyi yapmaları yönündedir” şeklinde konuştu.