Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal partisinin Manisa il teşkilatı tarafından düzenlenen Şehzadeler Belediye Başkanlığı aday tanıtım törenine katıldı. Törende, daha önce Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve Manisaspor Başkanlığı yapan Murat Yörük Demokrat Parti’nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Daha önce Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve Manisaspor Başkanlığı yapan Murat Yörük, Demokrat Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı oldu. Yörük’ün adaylığı Şehzadeler ilçesindeki tarihi Bedesten Salonu’nda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katıldığı geniş katılımlı toplantı ile açıklandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan törende konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yerel seçimlere kendi adayları ve kadrolarıyla gireceklerini belirterek cesur insanlarla yürümeye devam edeceklerini söyledi. Uysal, "Önümüzdeki süreçte siyaset yeniden kendi hücrelerini yenileyecek ve akması gereken mecrada akacaktır. Bilesiniz ki o mecranın adı da Demokrat Parti’dir. Geneliyle yereliyle bu küçülmüş gidişatı bir dur dememiz gerekiyor. Onlarca yıl bu memleketin her bir köşesinde büyük hizmet vermiş hizmet kervanının sahibi olarak kendi mücadelemizi kimseden medet ummadan inanan insanlarımızla vermek için bugün burada da bir adım atıyoruz. Asırların izini taşıyan bu güzel mekanda onlarca yılın hafızasını taşıyan dava arkadaşlarımla birlikte oldum, mutlu oldum. Heyecanlandık, heyecanı buradan alıp tüm Türkiye’ye taşımak istiyorum." dedi. Uysal konuşmasının ardından Şehzadeler Belediye Başkan adayı Murat Yörük’ü sahneye davet ederek parti rozetini taktı.

Liyakatli kadrolarla Şehzadeler’i yönetmek için aday olduğunu açıklayan Murat Yörük ise, "Yeter söz milletin" diyerek destek olan herkese teşekkür etti.