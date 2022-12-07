Demokrat Parti’nin Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu 2 büroya, aidat ve yakıt borçlarından dolayı toplam 95 bin 450 liralık haciz uygulandı.

Demokrat Parti’nin Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu 2 büroya, aidat ve yakıt borçlarından dolayı toplam 95 bin 450 liralık haciz uygulandı.

Demokrat Parti Isparta il ve merkez ilçe başkanlıklarının bulunduğu Isparta Belediyesine ait Belediye İş Hanı binasında bulunan 2 ayrı bürosuna, partinin borçlarından dolayı haciz işlemi uygulandı. Partinin, belediye iş hanı yönetimine olan ve 2014 yılından bu yana ödenmeyen toplam 95 bin 450 liralık aidat ve yakıt borçlarından dolayı yönetimin haciz uygulayarak büroda bulunan tüm eşyalara el konulduğu öğrenildi. Demokrat Parti yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, söz konusu haciz işleminde belediye iş hanı yönetiminin avukatı da hazır bulundu.