Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’yi ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili Fevzi Yalçın, Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan ile il ve ilçe yönetimi de katıldı. Ziyarette Başkan Dökmeci, ilçede gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında Genel Başkan Gültekin Uysal ile fikir alışverişinde bulundu. Uysal, Dökmeci’ye ilçedeki projelerde başarılar dileyerek, çalışmalarına olan desteğini belirtti. Dökmeci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uysal’a teşekkürlerini iletti.