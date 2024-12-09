Mardin’in Dargeçit ilçesinde 9 Aralık 2024’te düzenlenmesi planlanan bir stand-up gösterisi, ilçede tartışmalara neden oldu. Etkinlik, ilçedeki altyapı sorunları, tasarruf tedbirleri ve bölgedeki insani krizler göz önüne alındığında, vatandaşlar tarafından ’önceliklerin yanlış belirlenmesi’ olarak değerlendirildi.

DEM’li Dargeçit Belediyesi tarafından organize edilen ve ünlü bir komedyenin sahne alacağı etkinlik, bazı vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı. Eleştirilerin merkezinde, gösteriye harcanan bütçenin ilçenin kronik sorunlarının çözümünde kullanılmaması yer aldı. Vatandaşların onca sorunu ve ihtiyacı çözüm beklediği bir dönemde eğlenceye kaynak ayrılması, halk arasında rahatsızlığa neden oldu.

Dargeçit’teki tepkilerin bir diğer boyutu ise etkinliğin zamanlaması oldu. Komşu ülke Suriye’de devam eden çatışmalar ve insani kriz, bölge halkını doğrudan etkilerken, böyle bir eğlence organizasyonu, birçok kişi tarafından ’duyarsızlık’ olarak nitelendirildi. Vatandaşlar, savaşın oluşturduğu acılar ve insani yardıma duyulan ihtiyaç varken bu tür etkinliklerin düzenlenmesini anlamsız bulduklarını söyledi.

Diğer taraftan etkinliğin maliyetinin, ilçedeki diğer ihtiyaçlar yerine bu tür bir organizasyona ayrılması, bazı vatandaşların tepkisini çekti.