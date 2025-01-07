DEMLAK Yöneticisi Atalay Demirbaş, çözüm ortaklığıyla çek mağdurlarının yanında olduklarını, aynı zamanda esnafa da can suyu olduklarını söyleyerek; "Planlanan stratejiye bağlı kalmak şartıyla sıkışık durumda bulunan firmaya farklı ödeme seçenekleri ile ödeme dengesini düzelterek hem piyasaya hem de finans kurumlarına olan borçlarını rahatça ödeyebilecek hale getiriyoruz” dedi.

Ekonomik dalgalanmalar, piyasalardaki hızlı değişimler, kurdaki dalgalanmalar, piyasadaki şartların değişmesi veya idari hatalar şirketleri finansal sorunlarla karşı karşıya bırakabilmekte. Bu sorunlar nakit ihtiyacını arttırmakta, kısa vadede önemli finansman sorunlarına sebep olmakta. İlerleyen süreçte konkordato veya iflas ile firmalar karşı karşıya kalmakta. 2024 yılında mevcut piyasalardaki sıkı para politikası finansmana erişim sorunları artan işçi maliyetleri, döviz kurunun da etkisiyle konkordato başvuruları Kasım ayında 2019 verilerini yakalayarak 2024 yılı aralık ayındaki verilerle birlikte zirveye ulaştı. Konkordato mağdurlarının mağduriyetlerini giderme açısından yeni argümanlar piyasaya sunuluyor. 2024’te bin 723 konkordato başvurusu yapıldı en fazla başvuru 2019’da bin 387 konkordato başvurusu iken 2024’ün Kasım ayında ise bu rakam geride bırakılmıştı. Şirketler 2024 bitmeden aralık ayında yaptıkları konkordato başvurusunda 219 geçici mühlet kararı aldı. Yine bankalara 2024 yılının Ocak - Ekim döneminde ibraz edilen 556 bin krediciye ait 14.4 milyon adet çekin toplam tutarı 6.299 milyar TL oldu. 2024 yılı Ocak - Ekim döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 23.7 bin keşideciye ait 223 bin çekin toplam tutarı 141 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 14 bin keşideciye ait toplam 22.4 milyar TL tutarındaki 39 bin adet çek sonradan ödendi. 2024 yılının Aralık ayında karşılıksız çek tutarının toplam ibraz edilen çek tutarını oranı yüzde 2.7 oldu. Oran; 2019 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Piyasa şartları nedeniyle mağdur duruma düşen esnaf çeklerini ödemekte zorluk yaşarken ödenmeyen çekler sonrasında hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktadır. Borcunu ödemekte zorlanan esnafa da DEMLAK kredi sistemi ile gayrimenkul portföyünde bulunan gayrimenkulleri sunarak borç yapılandırma danışmanlığı yapıyor. Esnafa can suyu sağladıklarını belirten DEMLAK yöneticisi Atalay Demirbaş; "Çözüm ortaklığıyla çek mağdurlarının yanında oluyoruz. Gayrimenkullerini gerek haciz gerekse ipoteklerinden dolayı satamayan esnafa gayrimenkullerinin satışı konusunda danışmanlık hizmeti sunarak gayrimenkulleri icradan satılmadan değerlendirip gayrimenkullerin borçlarını kapatıp borcu ödendikten sonra anlaştığımız değer üzerinden kalan tutarına gayrimenkul öneriyoruz. Böylece icradan gayrimenkulünü kaybetme riskini ortadan kaldırıyoruz. Yine borç stresi altındaki firmaların mali durumlarının değerlendirilmesini yapıp, satın alma şartları uygunsa firmaları Demand Grup bünyesine satın alarak borçlarını yapılandırıyoruz. Planlanan stratejiye bağlı kalmak şartıyla sıkışık durumda bulunan firmaya farklı ödeme seçenekleri ile ödeme dengesini düzelterek hem piyasaya hem de finans kurumlarına olan borçlarını rahatça ödeyebilecek hale getiriyoruz” dedi.