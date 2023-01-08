Samsun’un Tekkeköy ilçesinde demiryolu inşaatında yıkılan demirin altında kalan işçi yaralandı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde demiryolu inşaatında yıkılan demirin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, Tekkeköy’ün Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lojistik köye gidecek demiryolunun inşaatında beton dökülmesi için bağlanan demirler yıkıldı. Çatırdama sesiyle işçiler kaçarken, Salih O. (44) demirin altında kalarak yaralandı. Diğer işçiler tarafından kurtarılan yaralı demir ustası, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.