Yunusemre Belediyesi ev sahipliğiyle, TCDD Taşımacılık AŞ. İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından İlçede bulunan tren yolu güzergâhı üzerinde olan mahallelerin muhtarlarına güvenlik semineri verildi.

Yunusemre Belediyesi ev sahipliğiyle TCDD Taşımacılık AŞ Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında; demiryolu güvenliğini artırmak, hemzemin geçit kazalarını önlemek ve trenlere taş atılması gibi istenmeyen davranışları engellemek amacıyla Yunusemre İlçesi sınırları içerisinde tren güzergâhı üzerinde bulunan mahallelerin muhtarlarına eğitim semineri düzenlendi. Seminere Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Muhtarlık İşleri Müdürü Tuncay Öztürk, Şehzadeler Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Müdürü Jülide Çakır’ın yanı çok sayıda muhtar katıldı. Seminerde konuşan TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdürlüğünden Emniyet Yönetim Servisi Müdürü Yasin Tahsin demiryolu çevresinde alınması gereken güvenlik önlemleri ve halkın bilinçlendirilmesinin önemi ve bölgelerdeki sorunların tespiti ile ilgili bilgiler verdi.