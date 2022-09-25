Demiryollarının kuruluşunun 166’ncı yılı dolayısıyla TCDD Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bozüyük Şube Yönetimi tarafından şiir yarışması düzenledi.

Demiryollarının kuruluşunun 166’ncı yılı dolayısıyla TCDD Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bozüyük Şube Yönetimi tarafından şiir yarışması düzenledi.

Kuruluş yıldönümlerinde her yıl çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Dernek Başkanı Remzi Dalgaç, bu yıl üyeler arasında şiir yarışması düzenlediklerini söyledi. Dalgaç, “Demiryolları dünyada ilk kez 1856 yılında kullanılmaya başlandı. Ülkemiz ulaşımında ve ekonomisinde önemli bir yer tutan demir yollarının gelecek nesiller tarafından unutulmaması ve hatırlanması için her yıl kuruluş yıldönümlerinde bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl da üyelerimiz arasında bir şiir yarışması düzenleyerek farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

Yarışmaya gönderilen şiirler arasında, "Koca Katar" isimli şiiriyle Mustafa Yıldız 1’inci olurken, "Yurdumun Treni" isimli şiiri yazan Nisa Aksu 2’nci, "Dünyamız Bir Tren Gibi" isimli şiiriyle katılan Fatma Yavuz ise 3’üncü oldu.