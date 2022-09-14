Yeni sezonda Denizli Süper Amatör Lig’inde mücadele edecek olan Demiryolgücüspor, sezona iddialı hazırlanıyor.

Yeni sezonda Denizli Süper Amatör Lig’inde mücadele edecek olan Demiryolgücüspor, sezona iddialı hazırlanıyor.

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen mavi beyazlılar yeni sezona Saraçoğlu Stadı’nda Teknik Sorumlu Muhammet Doğan nezaretinde hazırlanıyorlar. 2022-2023 sezonunda Denizli Süper Amatör Ligi’nde kırmızı grupta mücadele edecek olan Denizli Demiryolgücüspor, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına hız verdi. Teknik Sorumlu Muhammet Doğan, yeni sezonda bütün takımlara başarılar dilediklerini belirterek, “İnşallah sakatsız kazasız, belasız, kavgasız bir sezon geçiririz. Bu sene gelen arkadaşlarla beraber iyi bir futbol oynamaya çalışacağız. Antrenmanlara yaklaşık iki ay önce başladık. Yönetim, futbolcular ve teknik heyet hep beraber birlikte olduk. İnşallah yeni gelen futbolcuların da takıma en kısa zamanda uyum sağlarlar. Bu şekilde hazırlık sürecini çok iyi değerlendirerek hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bizim de hedefimiz üst gruba yükselme grubu maçlarına katılmak” dedi.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Mavi beyazlı takımın başarılı futbolcuları Şükrü Can Bekil ve Muharrem Ulu’da yeniş sezon hazırlıklarının gayet iyi gittiğini belirterek, “İyi Bir Atmosfer yakaladık. Yaklaşık iki aydır çalışıyoruz. İnşallah centilmence mücadele eden 90 dakika boyunca koşan, asla maçtan kopmayan özelliğimiz ile ön plana çıkacağız. İyi uyumlu bir kadromuz var. Çok çalışarak hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.