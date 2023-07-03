Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çocukların İlkadım Trafik Eğitim Parkı’nda trafik kurallarını küçük yaşta öğrendiğine dikkat çekerek, "Kazaları önlemek için bu eğitimi yetişkin şoförlere de verebiliriz" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Temmuz Ayı İlk Oturumu’nda görüşülen 5 madde ilgili komisyonlara havale edildi. 4 gündem 1 gündem dışı toplam 5 maddenin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi Toplantısı, Başkan Necattin Demirtaş başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Yaz tatilinin belirlenmesi, taşınmazların durumu, revizyon ve imar plan değişikliklerini içeren maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Mecliste gündem maddelerinin komisyonlara havale edilmesinin ardından meclis üyeleri bayram tatilinde Türkiye’de 20 bine yakın trafik kazasının meydana geldiğine dikkat çektiler. Bu konu üzerine konuşan Başkan Demirtaş, İlkadım Trafik Eğitim Parkı’nda çocukların trafik kurallarını küçük yaşta öğrendiğini ve bilinçli bireyler olma yolunda olumlu adımlar attığını vurgulayarak, "Kazaları önlemek için, bu eğitimin yetişkin şoförlere de verilmesi konusunda belediye olarak üzerimize düşecek göreve hazırız" diye konuştu.