Samsunspor’u ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Süper Lig’e çıkacağız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsunspor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Demirtaş, şehrin markası olan Samsunspor’a Süper Lig yolunda başarılar dileyerek, "Sezon sonunda layık olduğumuz Süper Lig’e çıkacağız" diye konuştu.

Ziyarete Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Müdür ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, Eğitim ve Sosyal Projeler Sorumlusu ve Samsunspor Kulübü Basketbol Takımı Başkan Vekili Arzu Uslu, Yönetim Kurulu Üyeleri İlknur Damla Beytekin ve Sedat Uygun katıldı.