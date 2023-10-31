Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediye Mahallenizde" uygulaması ile problemleri yerinde tespit ederek çözdüklerini, beklentileri karşıladıklarını söyledi.

İlkadım ilçesinde 20 mahallenin sorunlarına yerinde çözüm getiren çadır, bu kez Baruthane Mahallesi’nde yerini aldı. Belediyeye ait ilgili birimlerin sorunu yerinde gördüğü uygulamada taleplere hızlıca cevap verildi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Necattin Demirtaş, “İlçemizin dört bir yanında üstyapı çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Öncelikle mahallelerimizin eksikliklerini gidermek, ulaşım ağımızda bulunan yollarda standardı yükseltmek ve konforu arttırmak için planlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızla yılların sorunlarını bir bir çözüyor ve vatandaşlarımızın hizmet beklentilerini karışılıyoruz. Kıymetli halkımıza her daim hizmetin en güzelini vermeyi kendimize görev biliyoruz. Hep birlikte İlkadım’ı dışarıdan bakanların gıpta edeceği bir ilçe yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.