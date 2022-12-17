Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde ki Vesile Dikmen Anaokulu öğrencileri yerli malı haftası kutlandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde ki Vesile Dikmen Anaokulu öğrencileri yerli malı haftası kutlandı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın eşi Işıl Demirtaş Gülüç Vesile Dikmen Anaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen yerli malı haftasına kutlama etkinliklerine katıldı. Yerli malı haftası nedeniyle yapılan etkinlikte anasınıfı öğrencileri Türkiye’de yetişen sebze ve meyvelerin kostümlerini giydiler.

“Bir başkadır benim memleketim” sloganıyla minik ana okulu öğrencileriyle yerli malı haftasını kutlayan Bayan Demirtaş “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza tutumlu olmanın ve yerli malı kullanımının faydalarını anlatarak keyifli bir zaman geçirdiler. Kalpleri kadar güzel, kendileri kadar sevimli etkinliğe emek veren öğrencilerimizi kutluyoruz.” dedi.