Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile birlikte beldede ikamet eden gazi ve ailelerini ziyaret etti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile birlikte beldede ikamet eden gazi ve ailelerini ziyaret etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri Mustafa Sarı, Şükrü Arslan ve AK Parti Belde Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gülüç Beldesi’nde yaşayan gazi ve ailelerini ziyaret etti. Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş, gazilerin kendileri için gurur ve birer kahraman olduklarını belirterek günlerini kutladığını söyledi. Demirtaş konuşmasında “AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanımız Saffet Bozkurt, Meclis üyelerimiz Mustafa Sarı, Şükrü Arslan, Belde yönetim kurulu üyemiz Şevket Öztürk ile birlikte Gülüç’ümüzdeki Gazi ailelerimizi ziyaret ettik. Başta beldemizdeki gazilerimiz olmak üzere yurdumuzun dört bir yanındaki gazilerimize minnettarız. Vatanını canı pahasına müdafaa eden tüm gazilerimizin #GazilerGünü’nü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz milletimiz, vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor; gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü’nü tebrik ediyorum” dedi.