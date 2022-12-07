Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın Eşi Işıl Demirtaş, “Hoş Geldin Bebek” ziyaretlerine yeniden başladı.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın Eşi Işıl Demirtaş, “Hoş Geldin Bebek” ziyaretlerine yeniden başladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın 2014 yılında göreve gelmesi ile birlikte eşi ışıl Demirtaş’ın başlattığı ‘Hoş geldin bebek’ uygulaması pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Beldede şu ana kadar çok sayıda yeni doğan bebeğin ailesini ziyaret eden Işıl Demirtaş, çeşitli hediyeler ile aileleri sevindiriyor. Ailelerin mutluluklarını paylaştıklarını söyleyen Bayan Demirtaş, hoş geldin bebek ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade etti. Bayan Demirtaş, “Bilindiği üzere hoş geldin bebek uygulamasını 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde seçim çalışmalarımız sırasında başlatmıştık. Seçimlerden sonrada bu çalışmalarımızı sürdürdük. Pandemi sırasında ara verdiğimiz ziyaretlere yeniden start verdik. Şu ana kadar çok sayıda aileyi ziyaret ettik. Yeni bebeği olan aileleri ziyaret edip onların mutluluklarını paylaşıyoruz. Kendilerine çeşitli hediyeler verip, tebrik ediyoruz. Ailelerde bu ziyaretlerimizden memnun kalıyor” dedi.