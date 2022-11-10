İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gençleri önemsediklerini, bu yönde de her türlü faaliyeti desteklediklerini ve çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gençleri önemsediklerini, bu yönde de her türlü faaliyeti desteklediklerini ve çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi İLKEM Eğitim Merkezi YKS/üniversite hazırlık öğrencilerinin sınavlarında başarı sağlayabilmeleri için "Kişisel Gelişim Semineri" düzenledi. Seminerde gençlere moral, motivasyon, başarı yolları ve sınava en iyi şekilde hazırlanmalarına yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı. Belediye Çok Amaçlı Salon’da 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programda Uzman Psikolog Burak Bahadır Akın tarafından planlı, programlı ve özverili bir çalışma programın gerekliliği ortaya konuldu. Stresin günlük yaşamın doğal bir unsuru olduğunu söyleyen Psikolog Akın, “Kaybedeceğinizi düşünüyorsanız çoktan bilin ki zaten kaybetmişsinizdir. Başarı, ancak onu istediğiniz takdirde gelecektir. Hayatın içine girmeye başladığınız zaman, hayatla mücadele etmeye başladığınız zaman, kendi küçük hayatınızdan, dünyanızdan dışarıya çıkıp olaylara baktığınız zaman göreceksiniz ki, başarı ancak istendiği takdirde geliyor. Düşünce ve hisleri yöneterek olumlu davranışlar sergilemek sizlere yaşamın her alanında pozitif katkılar sunacak. Değişimi ilk önce kendinizden başlatmalısınız. Stresi yönetmeli başarıya odaklanmalısınız. Bu size eksik olan yanlarınızı görmekte katkı ve destek sunacaktır” dedi.

“Gençlerimize istedikleri her hizmeti sunuyoruz”

Gençleri önemsediklerini, bu yönde de her türlü faaliyeti desteklediklerini ve çalışmalar yürüttüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İstenildiği takdirde, hayal ettiğiniz ve arzuladığınız zaman bilin ki hiçbir şeyin sizden kurtulma şansı yoktur. Başarılar, hayaller ve idealleri olan gençlerimizi bekliyor. Duyarlı olduğunuzda gerçekten yapamayacağınız, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Gençlerimizin bizden en büyük talepleri arasında sınavlara hazırlanacakları sessiz bir ortamdı. Eğitim merkezimizde bu ortamı gençlerimize hazırladık ve hizmetlerine sunduk. İLKEM’le sınavlara hazırlanan gençlerimize yönelik olarak stresi yenme, stresle mücadele etme, sınava hazırlanma yolları gibi çeşitli konularda tarihi ve milli manevi değerlerimizi de katarak çeşitli seminerlerle onları buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.