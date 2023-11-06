Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, “Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Bu çerçevede ben de evimde dönüştürülebilir atıkları çöpe değil ekonomiye kazandırıyorum” dedi.

İlkadım Belediyesi Atık Toplama Merkezi (ATOM) Otobüsü’ne getirilen geri dönüşebilen atıkların karşılığında verilen 5 bin 600 bilet arasından talihlileri belirlemek için çekiliş yapıldı. 12. dönem kazanan 50 asil 10 yedek talihliler noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Belediye Çok Amaçlı Salon’da yapılan çekilişte geri dönüştürülebilir atıkları kilo bazında teslim ederek 500 TL’lik alışveriş çeki için 5 bin 600 bilet arasından kazanan ilk 5 talihliyi İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Semih Okuyucu, diğer 45 asil, 10 yedek talihliyi ise noter katibi belirledi. Programın sonunda 11. dönem 500 TL’lik alışveriş kartı kazanan talihlilere ise kartları teslim edildi.

“Daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi"

Sıfır Atık kavramının daha net anlaşılması ve atık bilincinin ilçede yaygınlaşması için çalıştıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde geri dönüştürülebilir veya yenilenebilir malzemeler kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Her atık çöp değildir. Bu bilinçle evdeki atıkları cinsine göre ayırıp ATOM Otobüsümüze bırakabilir ya da atık kumbaralarımıza atabilirsiniz. Bizim için atıkların ayrıştırılması da büyük önem arz ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Bu çerçevede ben de evimde dönüştürülebilir atıkları çöpe değil ekonomiye kazandırıyorum” diye konuştu.