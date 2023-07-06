Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a iadeyi ziyarette bulundu.

Samsun ve ilçelerinin zamanla daha iyi tanıdığını ifade eden İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, “Samsun oldukça güzel bir şehir. Özellikle milli mücadeleye atılan ilk adımdan ismini alan İlkadım ilçesi şehrin gözbebeği konumunda tarihin izlerini taşıyor. Bizler de zaman geçtikçe şehri daha iyi tanıyoruz. Amacımız; görev süremiz boyunca tüm idari kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek, bu şehre güzel hizmetler vermektir” diye konuştu.

“Emniyet teşkilatımız bizlerin gurur kaynağıdır”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Halkımızın huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen emniyet teşkilatımız her zaman bizlerin gurur kaynağı olmuştur. İlkadım Belediyesi olarak bizler de imkanlarımız ölçüsünde her zaman emniyet güçlerimizin yanında olacağız. Böylesine zorlu bir mesleği hakkıyla icra eden başta Emniyet Müdürümüz Nihat Özen’e Allah’tan muvaffakiyet diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş günün anısına Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’e 19 Mayıs 1919’un 100. yılına özel hazırlanan onur anıtı maketi ve Kur’an-ı Kerim takdim etti.