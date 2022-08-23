Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik her yıl ücretsiz kurs verdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz” dedi.

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik her yıl ücretsiz kurs verdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz” dedi.

İkadım Belediyesi İlkadım Etüt ve Eğitim Merkezi’nde (İLKEM) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için kayıt süreci başladı. İLKEM ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kurslar 4 şubede verilecek.

“Ailelerimizin yükünü hafifletmek istiyoruz”

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik her yıl ücretsiz kurs verdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. Bu önemli fırsatı öğrencilerimiz iyi değerlendirmeli. Tüm bu hizmetlerden faydalanmak isteyen YKS ve LGS hazırlık grubu öğrencilerimizi sınırlı sayıda olan kontenjanlarımıza kayıt olma noktasında geç kalmamaları için kayıtlarını zamanında yapmaları için kurs merkezlerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

“Gençlerimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz”

İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz ise “Genç, dinamik, fedakâr eğitim kadromuz ile öğrencilerimiz hayallerindeki üniversitelere yerleşme imkânı sunuyoruz. Hem LGS’de hem de YKS’de Türkiye geneli derecesi ile başarısını tescilleyen İLKEM Eğitim Merkezi hem bireysel hem de kitlesel başarı eğitime katkı ve destek veriyor. Derebahçe, Kadifekale, Kılıçdede ve Yaşardoğu İLKEM ile 4 farklı şubemizde sınava hazırlanan YKS hazırlık öğrenci grubumuzun tamamı baraj puanının kaldırılmasını avantaja çevirerek lisans, önlisans ve AÖF tercihi ile farklı üniversitelere yerleşti. Bu başarı grafiği ile hem velilerimizi hem de öğrencilerimizi gururlandıran bir başarıyı yakalamış olduk” şeklinde konuştu.