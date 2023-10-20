Eskişehir Demirspor Başkanı Mehmet Ali Hünerlier, Bal Ligi’nde bu sezon uygulamaya sokulan düşmeyle ilgili yeni statüye itiraz etti. Küme düşme de uygulanacak yeni statünün sadece Eskişehir ve Şanlıurfa’da uygulanacağını aktaran Hünerlier bu durumun kulübü maddi olarak zora sokacağını aktardı.

Hünerlier Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşleri Başkanlığına sunulmak üzere Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Başkanlığına bir dilekçe ile başvurdu. Başkan Hünerlier, dilekçede şu ifadelere yer verdi;

“Kulübümüz BAL ligi 6. Grupta mücadele etmektedir. Takımımızı 04.10.2023 tarihinden önceki statüye göre oluşturup bütçelerimizi hazırlayıp BAL ligine katılımımızı sağladık. Bu şekilde kura çekimine girdik. Gruplar Beli olup kura çekimlerinden sonra 04.10.2023 tarih ve 21 sayılı toplantınızda alınan karar gereği küme düşme statüsü yeniden oluşturulmuş olup bu da kulübümüzü maddi manevi zora sokmaktadır. İlimizin BAL liginde takım kontenjanı 2 olup 04.10.2023 tarihinde yayımlanan statüden önceki statüye göre puanı yüksek takım otomatikman ligde kalmakta iken puanı az olan takım yerel ligden gelen takım ile playout maçı yapmaktadır. 2023 -2024 döneminde İlimizden BAL liginde 3 takım mücadele etmektedir. Yeni statüye

göre herhangi bir takımın grubu üst sıralarda bitirmesi durumunda 2 takımımız otomatikman düşerken yerel liglerden ise 1.ve 2. olan takımlar otomatikman BAL ligine çıkmaktadır. Eski statüye örnek verecek olursak 2021- 2022 döneminde ilimizi temsilen Yunus Emre Spor-Sağlık Spor ve Anadolu Üniversitesi BAL liginde 3 takımla da mücadele ederken puanı fazla olan Anadolu Üniversitesi otomatikman ligde kalmış puanı az olan Sağlık Spor ligden otomatik düşmüş Yunus Emre Spor ise Yerel lig 1. Olan takımla play aut oynamıştır. Bizce doğru olanı budur. 4 Ekim 2023 tarih ve 21 sayılı yeni statü bizleri maddi manevi zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca bu statü sadece Eskişehir ve Şanlıurfa illerinde uygulanmaktadır. Tarafınızdan 4 Ekim 2023 tarih ve 21 sayılı kararın yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesini saygılarımla arz ederim”