Kış mevsiminin sert geçtiği Bayburt’un Demirözü ilçesinde, soğuk hava sebebiyle kırağıyla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntü oluşturdu.

Bayburt’ta dondurucu soğuk hava ve sis nedeniyle kırağı tutan ağaçlar beyaza büründü. Demirözü ilçesinde dondurucu soğuklar ve erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, ilçede hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düştü.

Kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri etkilerken, bu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, "Kasım ayında böyle kar bu kadar soğuk görmedim. Şu anda hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10 derece civarında. Ve bu soğukla ortaya çıkan kırağı sonrası ağaçların beyaza bürünmesi eşsiz bir manzarayı da ortaya çıkartıyor. Bu güzel ve eşsiz görüntüleri görmeleri için herkesi buraya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.