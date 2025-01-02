Bayburt’un Demirözü ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçların üzeri kırağıyla kaplandı. Sisin de etkili olduğu ilçe merkezinde kırağı ve sisin birleşimi güzel görüntüler oluşturdu.

Bayburt’a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Demirözü ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle ağaçların üzeri kırağı ile beyaza büründü. Bembeyaz olan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri büyüledi. Demirözü’nün yüksek, dağlık alanlarında etkili olan sis, kırağı ile bütünleşerek eşsiz manzaralar sundu. Güne sis, pus, kırağı ile uyanan Demirözülü vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anların fotoğraflarını çekti. Demirözü Belediyesi sosyal medya hesabından ise, "Soğuk gecenin sabahından" notuyla kırağı tutan ağaçlardan, sisle kaplanan ilçe merkezinden bir paylaşım yapıldı.