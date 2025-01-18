Bayburt’un Demirözü ilçesinde faaliyet gösteren şeker pancarı üreticilerine yönelik söyleşi düzenlenecek. Söyleşiye, konuşmacı olarak Ziraat Mühendisi Oğuz Kavuncuoğlu katılacak.

31 Ocak Cuma günü Demirözü Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda pancar üretimine ilişkin düzenlenecek olan söyleşide, Ziraat Mühendisi Oğuz Kavuncuoğlu pancar üreticileriyle bir araya gelecek. Kavuncuoğlu, şeker pancarı üretimindeki en yeni yöntemleri ve sektör hakkındaki bilgi ve tecrübelerini üreticilerle paylaşacak. Halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek söyleşiye, pancar üreticilerinin yanı sıra tüm vatandaşlar katılabilecek.