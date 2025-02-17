Bayburt’un Demirözü ilçesinde öğrenciler, mobil uygulamaların tanıtımını yaptılar. Teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın öneminin vurgulandığı etkinlikte, akıllı telefonlara indirilen mobil uygulamalarla birçok işlemin kolaylıkla yapılacağı belirtildi.

Vatandaşların tek tıkla devlet hizmetlerine daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayan; 112 Acil, MHRS, E-Nabız, E-Devlet, HAYDİ, Yeşil Dedektör, AFAD Acil, KADES ve Açık Kapı gibi mobil uygulamaların tanıtımları öğrenciler tarafından yapıldı. Öğrencilerle ve öğretmenlerle mobil uygulamaların tanıtım etkinliğinde bir araya gelen Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, uygulamalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Kamu kurumlarında verilen hizmetlerin cep telefonuna sığdığını, kurumlara gitmeden birçok işlemin telefon aracılığıyla mobil uygulamalar üzerinden yapıldığını kaydeden öğrenciler, bu uygulamalar sayesinde zamandan tasarruf edildiğini belirttiler. Kaymakam Şahin, kurum amirlerinin de katılımı ile yapılan tanıtım etkinliğinde emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarından ötürü teşekkür etti.