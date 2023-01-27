Bayburt’un Demirözü ilçesinde çiftçilere süt sağma makinesi ve yem ezme makinesi düzenlenen törenle dağıtıldı.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde çiftçilere süt sağma makinesi ve yem ezme makinesi düzenlenen törenle dağıtıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Demirözü Belediyesi arasındaki işbirliğiyle hayata geçirilen “Kırsala Uzanan Eller Projesi” ve “Az Zahmet Çok Bereket Projesi” çerçevesinde Demirözü çiftçisine ekipman desteği sağlandı.

İlçe merkezinde düzenlenen törene, Demirözü Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve ilçe halkı katıldı.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından “Az Zahmet Çok Bereket Projesi” dahilinde 155 adet süt sağma makinesi ve “Kırsala Uzanan Eller Projesi” çerçevesinde 62 adet yem ezme makinesi kura çekimi sonucu hak sahibi olan çiftçilere dağıtıldı.