Okul sporları dahilinde düzenlenen bocce müsabakalarının tamamlanmasının ardından küçük kızlar kategorisinde Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri rakiplerini bir bir eleyerek şampiyon oldular.

Nisan ayında Rize’de düzenlenecek olan grup müsabakalarında da Bayburt’u temsil etmeye hak kazandılar. Küçük erkekler kategorisinde ise yine Gökçedere İmam Hatip ortaokulu öğrencileri üçüncülük elde etti. Beden eğitimi öğretmeni Ali Aşkın öncülüğünde müsabakalara hazırlanan belde okulunun başarılı öğrencileri, Rize’de Bayburt’u en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyerek, oradan da şampiyon olarak döneceklerinin sözünü verdiler.

Demirözü İlçe Müdürü Muhammet Çiğdem, öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Şartlar ne olursa olsun, önemli olan inanmak. Azimle, inançla bu başarıyı elde eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kızlar hiç şüphesiz Rize’de Bayburt’u en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Olur da şampiyon olamazlarsa, onlar bizim gönlümüzün şampiyonları, hepsiyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.