Demirözü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara yönelik ’Kum Boyama’ etkinliği düzenledi. Çocuklar, resimlerin üzerini rengarenk kum boyalarıyla kapladılar.

Demirözü Çok Amaçlı Salonda Demirözü Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, 5-12 yaş aralığındaki çocuklar kum boyama etkinliğinde keyifli bir vakit geçirdiler. Çocukların neşelerine ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, "Geçtiğimiz haftalarda resim yapma, boyama etkinliği gerçekleştirmiştik, şimdi ise kum boyama etkinliğiyle çocuklarımızla bir araya geldik. Onların mutluluğu bizleri de çok mutlu ediyor. Bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi. Çocuklar, kumlarla rengarenk boyamalar yaptıklarını söyleyerek, eğlenceli vakit geçirdiklerini belirttiler.