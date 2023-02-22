11. Kalkınma Planı ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan ücretsiz yemek uygulaması çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren anaokulu ve ana sınıflarındaki tüm öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlandı.

11. Kalkınma Planı ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan ücretsiz yemek uygulaması çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren anaokulu ve ana sınıflarındaki tüm öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlandı.

Program dahilinde Demirözü ilçesinde bulunan 2 anaokulu ve 7 ana sınıfında eğitim gören minikler ücretsiz yemekten faydalanmaya başladı. Ücretsiz yemek uygulamasının ilçedeki okullarda da başlamasıyla birlikte Demirözü Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, Demirözü Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunu ziyaret ettiler. “Çocuklarımız geleceğimizdir” diyen Kaymakam Ateş, ilçede toplam 9 okul öncesi eğitim sınıfında ücretsiz yemek dağıtımının sorunsuz bir şekilde başladığını belirtti. Kaymakam Ateş, miniklerle bir müddet sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.