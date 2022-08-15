Çarpmanın etkisiyle iki araçta savruldu. Kazada sürücü O.Y., yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Bayburt- Trabzon istikameti Demirözü yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 61 ACE 347 plakalı araç, Şehit Osman mevkiinden Demirözü Kavşağına seyir halindeyken karşıdan gelen O.Y.’nin sürücüsü olduğu 41 TZ 982 plakalı otomobile çarptı.

Bayburt’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

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