Demirözü çiftçisine tarımda kullanılan ekipmanlar yüzde 100 hibe şeklinde Aralık ayında dağıtılacak.

2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) ile imzalanan ’Zahmet Berekete Çevriliyor’ projesi çerçevesinde çiftçilere, çift sağma krom inek sağma makinesi, yem ezme makinesi ve ot ile pancar doğrama makineleri noter huzurunda kura çekimiyle teslim edilecek. Çiftçilerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlanan projede, başvuru şartlarını karşılayan üreticiler, çift sağma krom inek sağma makinesini, yem ezme makinesini, ot ve pancar doğrama makinesini ücretsiz bir şekilde alabilecekler.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Demirözü Belediye Başkanı Arslan, projeden faydalanmak isteyen çiftçilerin başvuru şartlarından bahsetti. Aralık ayında başvuruların alınacağını belirten Başkan Gürer, "Çift sağma krom inek sağma makinesi almak isteyen çiftçiler en az 3 adet büyükbaş süt hayvanına sahip olmalı. Ot ve pancar doğrama makinesi, yem ezme makinesinden alarak üretime devam edecek olan çiftçilerimiz ise en az 3 adet büyükbaş veya 5 adet küçükbaş hayvan sahibi olmalıdır. Başvuru şartlarını karşılayan çiftçilerimizin belediyemizin duyurularını takip etmelerini önemle rica ediyoruz. Aralık ayı içinde başvuruları alacağız" dedi.

5 buçuk yıllık başkanlık döneminde 9’uncu ajans projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Gürer, "Projede emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, Merkez İlçe Başkanımız Resul Kaya’ya Demirözü İlçe Başkanımız Adem Boncuk’a İl Genel Meclis Üyelerimiz Murat Göktaş ve Ersin Başkan abilerime teşekkürlerimi sunuyorum. 5 buçuk yıllık sürecimizde 9’uncu ajans projemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz, bu bir Türkiye rekorudur" ifadelerini kullandı.