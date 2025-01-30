Bayburt’un Demirözü ilçesinde ’Zahmet Berekete Çevriliyor’ projesi çerçevesinde çiftçilere, çift sağma krom inek sağma makinesi, yem ezme makinesi ile pancar ve ot doğrama makineleri noter huzurunda kura çekimiyle teslim edildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Demirözü Belediyesi arasında imzalanan proje kapsamında çiftçilere tarım aletleri yüzde 100 hibe şeklinde ücretsiz dağıtıldı. Demirözü Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, 50 adet süt sağım makinesi, 30 adet pancar ve ot doğrama makinesi ve 10 adet yem ezme makinesi kuradan ismi çıkan çiftçilere ücretsiz bir şekilde verildi.