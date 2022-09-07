Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Malatya’da eğitim alanlarından inceleme yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Malatya’da eğitim alanlarından inceleme yaptı.

Okullarda uyum eğitimi sürecinin başlamasıyla okulları ziyaret etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Malatya ziyareti çerçevesinde ilk önce Vali Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti. Demirli, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir’den, Malatya’da yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Demirli, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve velilere yönelik hazırlanan uyum eğitimi çalışmalarını incelemek üzere Fırat İlkokulu, Levent Coşkun İlkokulu, Başpınar İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Demirli, okul ziyaretlerinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.