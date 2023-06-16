Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı ve 12. Başbakanı Süleyman Demirel vefatının 8. yılında dualar ile anıldı.

Nazilli Belediyesi, Merhum 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ölümünün 8’nci yıldönümünde 5 bin kişilik pilav hayrı yaptı. Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine çeşitli siyasi partilerin başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Belediye Meydanında kurulan stantlarda vatandaşlara çeşitli siyasi partilerin yöneticileri ile birlikte pilav ayran ikramında bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletine her zaman hizmet etmiş her büyüğümüz saygı, sevgi, rahmet ve nimet ile anıyoruz. Nazilli Belediyesi’nin geleneksel hale gelmiş bu faaliyetlerinden bir tanesini daha gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Mesai arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerimizi bu şekilde anmak Nazilli’mize yakışan bir davranış. Şimdiye kadar bu faaliyetleri yapan belediye başkanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de devam ettirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Nazilli halkının teveccühü de bizi ziyadesiyle mutlu etti " dedi.

Mahalle Muhtarlarının ve yüzlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen pilav hayrı sonrası geçtiğimiz yıl Yıldıztepe Mahallesinde hizmete giren, içinde heykelinin de bulunduğu Süleyman Demirel parkı ziyaret edildi. Başkan Özcan’a ziyaret sırasında çeşitli partilerin ilçe başkanları eşlik etti.