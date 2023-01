Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, skor olarak memnun olmadığını ama oyun olarak ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, skor olarak memnun olmadığını ama oyun olarak ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında cumartesi günü evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, artık puanların birbirine çok yaklaştığını ve hedeflerinin kazanmak olduğunu belirtti.

"Oyunumuzda ilerleme var"

Demirel oyun olarak memnun olduğunu ama skor olarak memnun olmadığını belirterek, “Aslına baktığınızda skor odaklı konuşuyoruz. Yoksa oyun olarak hem Giresun maçı hem de Fenerbahçe maçının belli zamanları hem de son Ümraniye maçının belirli zamanlarında 20 tane net gol pozisyonumuz var. 20 tane net pozisyonu eğer atamazsanız bir şekilde onlar da gelir, onlar atınca istediğiniz skoru yakalayamıyorsunuz. Ben oyun olarak memnunum, ama skor olarak sizin gibi ben de memnun değilim. Ama oyunumuzda ilerleme var. İlla ki ilerleyen maçlarda galip geleceğimiz maçlar da olacak. Am benim için pozisyona girmek de bir oyundur. Oyuncularımızın şanssızlığı, işte kalecinin bir tarafına çarpıp veya işte çok yakından çıkarttığı pozisyonlarda ben skordan çok oyundan memnunum ama skor olarak ben de memnun değilim. Ama dediğim gibi kazanmaya başlayınca hem oyun, hem skor bizi tatmin edecektir diye düşünüyorum” dedi.

"Bizim için önemli olan 3 puan"

Kazanmak adına her şeyi yapacaklarını belirten Demirel, “Her maça olduğu gibi bu maça da hazırlanıyoruz en iyi şekilde kazanmak için. Hedefimiz kazanmak. Çünkü bakıldığında artık puanlar birbirine çok yakınlaştı. Ve artık kazandıkça alttan daha da rahat kurtulmaya çalışacaksınız. Bizim için önemli olan 3 puan bu hafta. İnşallah kazanmak adına her şeyi yapacağımız bir maç olacak” diye konuştu.

"Cristian Atsu’yu kadroya alabiliriz"

Kevin Soni’nin sakatlığının nüksettiğini, Burak Öksüz’ün ise sakatlığının devam ettiğini belirten Demirel “Burak Öksüz Fenerbahçe maçında sakatlandı. Soni’nin sakatlığı tekrar nüksetti. Onların, tahminimce bizim bay haftasından sonra döneceğini düşünüyorum. Soni’nin de aynı zaman eşdeğerde olabilir. İkisinden yana şu an beklentimiz var. Cristian Atsu döndü. Bu hafta belki kadroya alabiliriz onu. Ondan da çok şey bekliyoruz. Ama dediğim gibi futbolda sakatlıklar var. Bugün bu futbolcular, yarın başka futbolcular. Ama elimizden geldiği kadar bir an önce aramıza dönmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

"2-3 tane transfer yapacağız"

2-3 tane transfer yapacaklarını ve bunların birinin orta saha diğerinin ise on numara olduğunu belirten Demirel, “2-3 tane kafamızda var yapacağımız olan transfer. Ama transferler tabii ki yapmak istemekle olmuyor. Şartlar var, oluru var, olmazı var. İstediğimiz oyuncuların kulüplerindeki durumları var, yani birçok şey var. Ama biz çalışacağız. Buraya fayda sağlayabilecek hem maddi olarak hem de manevi olarak bizi yormayacak hem de kulübün faydalanacağı oyuncular alacağız. Zaten Burak geldi. Bizle çalışıyor aşağı yukarı 1 ay oldu onun gelmesi. Transfer döneminin açılmasıyla onu oynatmaya başlayacağız. 1-2 tane daha oyuncumuz var şu an hazırda bekleyen. Şu an yazışmalar yapılıyor. Büyük ihtimalle onlar da transfer dönemi açıldığında aramıza katılacaktır. Belki daha öncesi de gelebilirler. İdmanlara bizle başlarlar, ama oynamaya transfer dönemi açıldıktan sonra başlarlar. Onun dışında çalışmalarımız devam ediyor. Belki 1-2 oyuncu daha temasımız olabilir ama dediğim gibi hani çok fazla bütçeyi yormak istemiyorum. Olabilecek transferi yaptırmak istiyorum. Boşuna adam almak istemiyorum. Bazı oyuncular da vardır, bedeli yoktur, bonservisi yoktur, boştadır, işte bunu alır mısınız diye sorarlar. Öyle oyuncu da almak istemiyorum. Ben tamamen Hatay’a fayda sağlayacak hem bizim oyunumuza katkı sağlayacak hem de daha sonrasında belki oynayarak, kendini geliştirerek, yaş olarak çünkü 26-27 yaşında getireceğimiz arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanlarda da transfer yaptırarak hem Hatay’ın bütçesine katkı sağlamak hem de takıma katkı sağlamak için bu tarz oyuncu arıyorum. O yüzden biraz gizli tutuyoruz. Son yazılanlar çizilenler var işte Volkan hoca şununla görüşüyor, onlar doğru değil. Ben ne söylüyorsam zaten gelir burada nasıl Burak’ı söyledik, şimdi 2 tane daha transferimiz var. Netleşsin zaten onları da ben açıklarım. Hiç kimsenin bir şey yazmasına gerek yok. Siz sadece sabredin. Ben elimden geldiği kadar Hatay’ı üzmeden, yormadan en iyi şekilde transferleri yapmaya çalışacağım. Bir tanesi orta saha mevkii. Bir tanesi de kenar hem 10 numara oynayan, hem santrfor oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. İnşallah getirebiliriz. Getirmeye çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.