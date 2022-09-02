Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nü ziyaret eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar’a işçi açıkları ve kurumun sorunlarını anlatan doysa sundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nü ziyaret eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar’a işçi açıkları ve kurumun sorunlarını anlatan doysa sundu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde 08:00-16:00 vardiyası öncesi işçilerle bir araya geldi. Uçar’ı TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, müessese ve sendika yöneticileri karşıladı. Milletvekili Uçar, maden işçilerine kazasız ve sağlıklı mesailer dileyerek başarılar diledi. Uçar, daha sonra kurum müdürü Murat Köseoğlu ve GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile kurumda incelemelerde bulunarak işçilerin sorunlarını dinledi. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde vinç bölümünde çalışan elektrik mezunu işçilerde yeraltında çalışabilmek için gerekli düzenlemelerin yapılması taleplerini Uçar’a iletti. GMİS Toplu Sözleşme Uzmanı Mustafa Sait Cinbir, konu hakkında Milletvekili Uçar’a bilgi verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, maden işçileriyle daha sık bir araya gelmek istediğini ancak hem meclis çalışmaları hem de bölge çalışmaları nedeniyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. TTK’nın sadece bölgenin değil, ülke için de bir değer olduğunu anlatan Uçar, “TTK, bölgemizin, ülkemizin sosyal ve ekonomik anlamda şehri ayakta tutan en önemli kurumlardan bir tanesi. Şuradan TTK’yı çıkardığınız zaman şehir bomboş kalacak. Son zamanlarda enerjideki kömürdeki ihtiyaç bizim için şans. İstihdamın arttırılması lazım. Kurumunda bir çalışma bir proje üretmesi lazım. Bu kurumu ayakta tutmalıyız. Biz istiyoruz ki bakanlığa gittiğimizde ‘alınan önlemlerle zararımız düştü’ diyebilelim. ‘Biz kömürü çıkaracağız, şu kadar işçi lazım’ dememiz lazım. Bunun için kurum olarak, çalışarak çözümler üretmek lazım. TTK’da 20 bin işçi çalışmasından bizler mutluluk duyarız” dedi.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK’nın işçi açıkları ve kurumun sorunlarını anlatan dosyayı Milletvekili Uçar’a takdim etti. İşçisiyle, kurumuyla ve sendikasıyla bir bütün olarak uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle dedi:

“Biz dosyalarımızı hazırladık. Sorunlarımızı, taleplerimizi size sunuyoruz. Burada üretim için imkanlarımız mevcut ancak işçi açığımız çok fazla. Buna rağmen günlük üretimimiz had safhada. Lavuarımız çalışmıyor. Biz buna rağmen üretim ve satış olarak kurumun en iyi müesseslerinden biriyiz. Bu konuda da desteğinizi bekliyoruz. Burada önemli çalışmalarla disipliniyle yönetimiyle sendikamızla kol kola mücadele ediyoruz. Demir çeliğin, kömürün olduğu kentte, demiryolu, karayolu, deniz yolunun da bulunduğu kentte istihdamın arttırılarak daha fazla ekonomiye katkı vermek istiyoruz. Bölgemizdeki tüm iller Zonguldak’ımızdan faydalanıyor. Zengin bir kentiz. Biz daha fazla üreterek daha çok üreterek ekonomimize katkı sunmak istiyoruz. İşçi alınmazsa bugünkü üretimimizde azalmaya başlayacak. Sizlerin desteğiyle bu sorunumuzu çözmek istiyoruz.”

İşletme Müdürü Müjdat Birol da kurumda mekanize sis tem ile insan iş gücünün ayrılması gerektiğini anlatarak, “Mekanize sis tem tüm kurumlarda henüz aktif değil. Aktif olsa insan iş gücü bize her zaman lazım. En son 3 bin işçi alındı. Biz bu alınan işçiyi ortalama 1 yılda üretime katkı verecek hale getiriyoruz. Bu sürede zaten emeklilikler oluyor. Kısa sürede alınan işçi kadar neredeyse emekli sayısı oluşuyor. Bu nedenle düzenli periyotlarda işçi alınarak bu sorunun çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.