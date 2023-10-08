Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Demirci’ye yapılan 665 milyon TL’lik tarihi yatırım dahilinde yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı yağmur suyu hattı çalışmalarına da başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Demirci’ye yapılan 665 milyon TL’lik tarihi yatırımda yarıya gelinirken, ilçe merkezinde kısmi yağmur suyu hattı çalışmalarına da başlandı. 9 milyon TL bedele sahip, yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara son vermek amacıyla yapılacak olan çalışmada Düvenönü mevkiinde 260 metrelik menfez imalatı yapılacak. Menderes Caddesi, Selendi Caddesi ve Mithatpaşa Mahallesi’ni kapsayan 1 kilometrelik yağmur suyu hattı döşenecek.

İlçe için önemli bir proje

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Demirci’de dev bir yatırımı hayata geçiriyor. MASKİ olarak ilçe merkezinde 85 kilometre içme suyu, 80 kilometre de kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız yarıya geldi. Ayrıca 665 milyon TL’lik yatırım programımızda atıksu arıtma tesisinde yürütülen çalışmalarımızda da sona yaklaştık. Çalışmalar tamamlandığında yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atık suyun arıtımı yapılacak. Yine aynı yatırım programında ilçemize 4 adet içme suyu deposu inşa edilecek. Yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara son vermek adına da kısmi yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştireceğiz. Çalışmada ilk kazma vuruldu. Hayırlı olsun” dedi.