Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen dilekçe ve talepler doğrultusunda otobüs bekleyen vatandaşların iklim şartlarından olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla durak montaj çalışmalarını sürdürüyor. Demirci ilçesine bağlı kırsal mahallelerde modern ve ergonomik tasarımıyla ön plana çıkan sac durak montajı faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “2022 yılı içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak Demirci ilçemizde 12 adet sac panel durağın montajını tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bu doğrultuda Belediyemizin durak montajları planlamalar dahilinde hız kesmeden devam etmektedir” dedi.

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