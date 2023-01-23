Hizmet-İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanlığı ile Demirci Belediyesi Personel A.Ş. arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Hizmet-İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanlığı ile Demirci Belediyesi Personel A.Ş. arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Demirci Belediyesi Personel A.Ş.’de çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Hizmet-İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanlığı ile Demirci Belediyesi Personel A.Ş arasında imzalandı. İmza töreni sonrası konuşan Hizmet-İş Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk sözleşmenin masada bitmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, imzalanan sözleşmenin çalışanlar için hayırlı olması dileklerini iletti.

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Polat, görüşmeler sürecinde desteklerinden dolayı Başkan Selçuk’a teşekkür etti.

İmza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Mali Hizmetler Müdürü Sebahattin Efe, Yazı İşleri Müdürü Halis Aydın, Hizmet İş Şube Başkan Yardımcısı Özlem Akın, İşyeri temsilcileri Hüseyin Varol, Selçuk Güngör ve Harun Çankayada yer aldı.