Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Manisa’da yapılacak olan 8. Olağan İl Kongresine Demirci ilçesi 1000 kişi ile katılım sağlayacak.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesi üzerinde toplanan Demircili vatandaşları selamlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti. Demircili vatandaşlar otobüsler ve minibüslerle şehir içinden tur atarak Manisa’ya hareket etti.

Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılının mimari, mazlum coğrafyaların umudu Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile Manisa’da yapılacak olan kongreye Demirci’miz olarak güçlü bir şekilde katılıyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum." dedi.