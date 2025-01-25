Manisa’nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Demirci merkezde sağanak yağmur etkili olurken, ilçenin yüksek kesimleri olan bin 470 rakımlı Akçakertik, Asitepe mevkiileri, Sağnıç ve Bardakçı mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının etkili olduğu Demirci - Simav kara yolunda Karayolları ekiplerince belirli aralıklarla 3 kar küreme iş makinesi ile yol tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Demircili vatandaşlar da kar yağışının etkili olduğu bölgelere çıkarak karın keyfini sürdü.