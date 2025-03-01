Demirci Belediyesi, Türk Kızılay, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve hasta vatandaşlara sıcak iftar yemeği dağıtımına başlandı. Demirci Belediyesi aşevinde hazırlanan 3 çeşitlik iftar yemekleri, oluşturulan 3 ekip aracılığıyla 300 vatandaşın evine kadar ulaştırılıyor.

Manisa’nın Demirci ilçesinde Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve hasta vatandaşlara sıcak iftar yemeği ulaştırılacak. Demirci Belediyesi, Türk Kızılay, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, belediyenin aşevinde tamamen hijyen kurallarına uyularak hazırlanan yemekler, görevli personellerce paketlenerek, 300 vatandaşın evlerine kadar iftardan bir saat öncesi servis ediliyor. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Ramazan ayı boyunca 300 vatandaşa her gün 3 çeşit yemekten oluşan iftar menüsünü ulaştıracaklarını belirterek, "Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışmanın güçlü olduğu, manevi hissiyatımızın en yükseklere çıktığı mübarek bir aydır. Bizler de Demirci Belediyesi ve ilgili kurumların iş birliği halinde bu anlamlı hizmeti gerçekleştiriyoruz. Aşevimizde hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, iftardan bir saat önce vatandaşlarımızın evlerine sıcak olarak teslim ediliyor. Bu sayede, ihtiyaç sahibi ailelerimizin Ramazan ayını daha huzurlu ve bereketli geçirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, bu hizmetle birlikte dayanışma ruhunu pekiştirerek, toplumsal bağlarımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ramazan ayı sonrasında da bu yemek servisimiz devam edecektir. Bu vesileyle tüm İslam Alemi’nin Ramazan ayını kutluyorum" dedi.

Evlere iftarlık dağıtan belediye personeli, aynı zamanda vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek, ilgili birimlere iletiyor.