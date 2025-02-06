Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Demirci ilçe merkezinde sürdürülen alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, proje ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Postacı, çalışmalarının yüzde 96’sının tamamlandığını belirterek kalan bölümün de kısa sürede bitirilerek üst yapı çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde, kent genelinde alt yapıyı modern ve dayanıklı hale getirmek için yatırımlarına devam ediyor. Demirci ilçe merkezinde yürütülen alt yapı çalışmalarında da sona gelindi. MASKİ Genel Müdür Talat Postacı, Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Melih Kuru ve teknik ekip ile birlikte ilçede incelemelerde bulundu. İlçe ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Postacı, yürütülen 155 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarında sona gelindiğini müjdeledi. Atık su arıtma tesisi inşaatının tüm imalatlarının tamamlandığını da aktaran Postacı, tesisin Şubat ayı sonunda faaliyete geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Demirci Belediyesine ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara’yı da makamında ziyaret etti. Görüşmeye, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Gül ve Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Melih Kuru da katıldı. Ziyarette, ilçede devam eden alt yapı ve üst yapı yatırımları ele alındı. Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "İlçemizin altyapı çalışmalarında artık son aşamaya geldik. Büyükşehir Belediyemiz üst yapı için bitüm ve kilit parke taş desteği verecek. Bu önemli projeyi el birliğiyle tamamlayacağız. Demirci, uzun yıllar alt yapı sorunu yaşamayacak. MASKİ Genel Müdürü Sayın Talat Postacı’ya ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Demirci modern bir görünüme kavuşacak"

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, yapılan yatırımların Demirci için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in talimatlarıyla burada yapılan alt yapı imalatlarını yerinde inceledik. İmalatlarımızın yüzde 96’lık bölümü tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı önümüzdeki aylarda üst yapıyı da tamamladıktan sonra Demirci ilçemiz daha modern bir görünüme kavuşacak. Demirci, alt yapısıyla üst yapısıyla çok güzel bir konuma gelecek. İmalatlarımız son derece başarılı. Yerinde yaptığımız tespitlerde herhangi bir problemle karşılaşmadık. Birkaç ay içerisinde geriye kalan yüzde 4’lük kısmı tamamlayacağız. Zor bir çalışma ama Manisa için çok gerekli. Demirci ilçemizdeki bu projede 2 bin 500 adet branşman bağlantısını tamamladık. Geriye kalan 2 bin 500 branşman bağlantısı için de kısa bir süre içerisinde ihale yapıp, teslim edeceğiz. Projenin son bölümüne geldiğimiz bu günlerde Demircili vatandaşlarımızdan biraz daha sabır göstermelerini diliyoruz" diye konuştu.