Manisa'da yüzlerce yıldır Demircili kadınların evlerindeki halı tezgahlarında dokudukları Demirci halıları kurulacak OSB'de fabrikalarda dokunacak. Egeli ihracatçılar, Demirci halılarını dünyanın dört bir tarafına ihraç edecek.MANİSA (İGFA) - Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde ilçede faaliyet gösteren 20 halı firmasının katılımıyla “Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi” başlattı.

“Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi”nde ilk olarak 20 firmanın katılımıyla ihtiyaç analizi çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, URGE Projesiyle Demirci’de halı sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmayı, küresel ticaretten aldığı payın ve bilinirliğinin artırılması hedeflediklerini kaydetti.

Manisa’nın Demirci ilçesinin yün halı üretimi ve ihracatında önemli bir merkez olduğunu aktaran Başkan Eskinazi, “Demirci’de özellikle el dokuma halıları, yüksek kaliteli yün ipliklerle dokunmakta ve büyük oranda yurt dışına ihraç edilmekte. İlçeden 30’dan fazla ülkeye halı ihracatı yapılıyor. 2023 yılı verilerine göre Demirci’den 3 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi. Bu projeyle amacımız Demirci’nin halı ihracatını 10 milyon doların üzerine taşımak” diye konuştu.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası’nda URGE Projesine katılan firmalarla bir araya geldikleri bilgisini veren Eskinazi, proje katılımcısı firmaların ihtiyaç duyduğu sektörel eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, hedef ülkelere yönelik ikili iş görüşmeleri, heyet çalışmaları, fuar ziyareti gibi müşteri bulma faaliyetlerine ETHİB olarak 85 yıllır deneyimimizle destek olacaklarını belirterek, "Türkiye halı ihracatında yıllık 2,4 milyar dolar hacme ulaşmış durumda. Bu tür projelerle halı ihracatında kısa sürede 3 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

DTSO: “DEMİRCİ OSB HALI SEKTÖRÜNE İVME KAZANDIRACAK”

Öte yandan Demirci’de halı üreticisi ve ihracatçısı firmalara Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin “Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi”yle destek olmasından dolayı teşekkür eden Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kasım Kabak ise, Demirci’de kurulma çalışmaları süren Demirci Karma OSB'nin ilçede halı sektörünün kümelenmesinin güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.