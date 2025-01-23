Manisa’nın Demirci ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesine açılan sigara bırakma polikliniğinde 43 günde 73 kişi başvuru yaparak tedavi hizmeti almaya başladı.

Manisa’da 2024 yılında 228 bin 800 hastaya hizmet sunan Demirci Devlet Hastanesi bünyesinde 3 Aralık 2024 tarihinde açılan Sigara Bırakma Polikliniği tiryakilerin ilgisini görüyor. Demirci Devlet Hastanesi’nde Sigara Bırakma Polikliniğinde Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi Dr. Derya Tosun tarafından tedavileri gerçekleştirilen ve bugüne kadar 73 kişinin başvurduğu klinikte sigara bırakanların sayısı hızla artıyor.

Göğüs Hastalıkları Uz. Dr. Derya Tosun yaptığı açıklamada, "Çağımızın en büyük salgını olarak tanımlanan sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı halen dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sigaranın içinde bulunan 5 binden fazla zararlı maddeden biri olan nikotin, potansiyel olarak çok güçlü bağımlılık yapma özelliğine sahiptir. Bu yüzen sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanılması bağımlılığa sebep olur. Sigara kullanmak sağlığın en büyük düşmanıdır ve sigara sadece içen kişiye değil, çevresindekilere de zarar vermektedir." dedi.

Uz. Dr. Derya Tosun, "Sigara Bırakma Poliklinikleri sigara ile mücadelede önemli bir role sahiptir. Sigarayı bırakmayı isteyenler sigara bırakma polikliniklerine başvurarak yardım alabilirler. Bu Polikliniklerde sigara içen bireyler genel bir sağlık kontrolünden geçirilir. Detaylı fizik muayene ve anamnez sonrası, sigaraya bağlı oluşabilecek sağlık problemleri ve tedavi için engel bir durum olup olmadığına bakılmaktadır. Sonrasında fiziksel ya da ruhsal bağımlılık varlığı ve derecesi değerlendirilir. İlk başvuruda ve her kontrolde dışarı verilen soluk havasındaki karbon monoksit düzeyi ölçülür. Gerekli değerlendirmeler sonrasında kişiye en uygun tedavi planı oluşturulur ve tedaviye başlanır. İlk 15 gündeki başarı oranı uzun dönem başarıyı etkilediğinden, 3 ay, ayda bir kez, daha sonra 3 ayda bir görüşmelerle 1 yıllık izlem planlanmaktadır.” diye konuştu.