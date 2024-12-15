Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 1. Kademe Oryantiring Şampiyonası Mersin’de tamamlandı. Şampiyonaya Manisa’dan katılan Demircili sporcular kızlarda birinci, erkeklerde ise ikinci oldu.

Mersin’de iki gün süren ve 17 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya 32 şehirden 1229 sporcu katılırken Manisa’dan ise Demirci’den 12, Akhisar’dan 12 ve Soma’dan 16 olmak üzere toplam 40 sporcu katıldı. İlk gün ormanda haritalarındaki hedef noktalarını en hızlı şekilde bulmaya çalışan sporcular, ikinci gün ise şehir merkezinde sürat yarışı etabını tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın 1. günü arazide yapılan orta mesafe yarışmasında Demircili sporcular her iki gün de kürsüden inmedi. Sporculardan Melike Korkmaz K18 B’de Türkiye Şampiyonu, Zeynep Tuba Akın K18 B’de 3’üncüsü, Özge Taş K18 B’de Türkiye 4’üncüsü, Hatice Adıbelli K21 B’de Türkiye 3’üncüsü, Gülderen Saygı K55’de Türkiye 3’üncüsü oldu.

İkinci gün yapılan sürat yarışmasında ise Zeynep Tuba Akın K18 B’de Türkiye Şampiyonu, Melike Korkmaz K18 B’de Türkiye 2’ncisi, Özge Taş K18 B’de Türkiye 4’üncüsü, Güldüren Saygı K55’de Türkiye 3’üncüsü olurken aynı zamanda Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde Oryantiring Antrenörü olan Hatice Adıbelli K21B’de Türkiye Şampiyonu oldu. Yarışma sonunda oluşan takım sıralamasında 18B kız takımı 1. olurken, 18B erkek takımı ise 2. sırada yer aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Oryantiring Antrenörü Hatice Adıbelli, "Oryantiring, yaş sınırı olmayan gerek spor gerek ise aktivite olarak haritadaki hedefleri zamana karşı bulmaya dayanan, şehir içinde ve ormanlık arazilerde yapılabilen bir spordur. Antrenman alanlarımız genelde sokaklarda ve sporcularımız hem şehir içinde hem de ormanlık alanda harita ile koşmaktan büyük bir zevk alıyor. 2022-23 sezonu ilk başladığımız yıldı çok hızlı bir ilerleme katederek Analig ve Okul Sporları yarışlarında kızlarımız hem bireysel hem de takım olarak Türkiye Şampiyonu, Büyükler Ligi K16B kategorisinde ise Türkiye 3’üncüsü olmuştu. 2023-24 sezonunda yıldız kız ve küçük erkek takımlarımız Okul Sporlarında Türkiye 2’ncisi ve bir sporcumuz Türkiye Şampiyonu oldu. 2024-25 sezonuna da Mersin’deki yarışmayla iyi bir başlangıç yaptık. Aydın ve Antalya’da yapılacak olan kademe yarışmalarından sonra nisan ayında Manisa’da yapılacak olan oryantiring şampiyonasında inşallah hem kız - erkek takımlarımızla çifte şampiyonluk kupası kaldırmak hem de sporcularımızı milli takıma kazandırarak mutluluğumuzu kendi ilimizde herkesle paylaşmak istiyoruz. Her zaman destekleriyle yanımızda olan Demirci Kaymakamımız Sayın Yavuz Arslan’a, Demirci Belediye Başkanımız Sayın Erkan Kara’ya, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk’e, Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Bilal Yılmaz’a ve sporcularımızın kıymetli velilerine çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.