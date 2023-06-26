Erzurum’un eşrafından, TRT Erzurum Radyosu emekli personeli Cihat Demirceylan hakkın rahmetine kavuştu. Erzurum’un çok sevilen, kişiliği, samimiyeti ve dadaş duruşuyla toplumun her kesiminin ağabeyisi olan Demirceylan’ın vefatı büyük üzüntü ile karşılandı.

Erzurum baş barının önemli isimlerinden Demirceylan’ın cenazesi Narmanlı Camisinde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Siyasi parti ve STK yöneticileri. Yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.