Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, kamu çalışanları ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30’luk zammın yetersiz olduğunu söyleyerek günümüz şartlarında yüzde 122’lik bir zam beklediklerini belirtti. Demircan, alınan kararı alkışlayarak karşıladıktan sonra sosyal medyada tepki gösteren yetkili sendikaya da tepki gösterdi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, kamu çalışanları ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30’luk zammın yetersiz olduğunu söyleyerek günümüz şartlarında yüzde 122’lik bir zam beklediklerini belirtti. Demircan, alınan kararı alkışlayarak karşıladıktan sonra sosyal medyada tepki gösteren yetkili sendikaya da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte ilk olarak yüzde 25 olarak açıklanan maaş zammı, daha sonra da yüzde 30 olarak güncellendi. Alınan kararla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL’den 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL’ye yükseldi. Açıklanan zamlara ilişkin açıklama yapan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan ise, oranın yetersiz olduğunu, kamu çalışanlarının yoksulluk sınırının çok altında bir maaş aldığını ifade etti. Maaş zamlarının yüzde 122’lik bir oranda olmasını beklediklerini dile getiren Başkan Demircan, zam kararını alkışlayan yetkili sendikayı da hedef aldı.

"Yüzde 122 civarında olmasını beklerdik"

Açıklanan zam oranının beklentilerinin çok altında olduğunu söyleyen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, zammın eski maaşlara göre 3 bin lira gibi bir artışa denk geldiğine vurgu yaptı. Demircan, "Geçtiğimiz günlerde TÜİK’in açıkladığı enflasyon farklarının sonrasına Cumhurbaşkanımız memur maaşlarına önce yüzde 25 sonra da yüzde 30 zam yapılacağını duyurmuştu. Ancak bu oranlar kamu çalışanları ve emekliler için yeterli oranlar değil. Açıkçası beklentilerimizin çok altında kaldı. Biz Demokratik Sağlık Sen olarak bu oranın yeniden değerlendirilmesini, yüzde 122 civarında olmasını beklerdik. En azından kamu çalışanı arkadaşlarımızın hayatlarını daha rahat idame ettirmesi için alabileceği bir maaş zammı olmasını dilerdik. Arkadaşlarımız bugün açlık sınırının biraz üzerinde, yoksulluk sınırının çok altında maaş almakta. Yüzde 30’luk zam, kamu çalışanlarına 3 bin lira gibi bir orana tekamül ediyor. Yani neredeyse 27 bin lira olan yoksulluk sınırında sağlık çalışanı bir arkadaşımız 14-15 bin lira maaş alıyor" dedi.

"Büyük bir çoğunluk bu kararları olumlu karşılamadı"

Demircan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zam oranını açıklamasının ardından toplantıda alınan kararı alkışlayarak karşılayan ancak daha sonra sosyal medya bu kararı olumlu karşılamadıklarını açıklayan yetkili sendikaya da tepki gösterdi. Demircan, "Bir de bu arkadaşlarımız devlet memuru ve memurların itibarı da söz konusu. Biz kamu çalışanlarının itibarlarının iade edilmesini istiyoruz. O gün toplantıda alınan kararı alkışlayarak karşılayan yetkili sendika, geçmişte de Altıncı Dönem Toplu Sözleşme mutabakatından sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı ziyaret edip memurların teşekkür ettiğini ifade etmişti. Kendi adına teşekkür edebilirler ama büyük bir çoğunluk bu kararları olumlu karşılamadı. Yapılan zam ile nasıl geçineceklerinin hesabını yapmaya başladılar. Biz kamu görevlilerinin ek işler yapmalarını istemiyoruz. Biz muhatapların dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Memurun içerisinde bulunduğu bu sürecin artık son bulmasını muhataplardan bekliyoruz" sözlerine yer verdi.