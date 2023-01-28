Sinop’un Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Nihat Demircan, güven tazeledi.

Sinop’un Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Nihat Demircan, güven tazeledi.

Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, Türkeli Spor Salonu’nda, ilçe protokolü ve esnafların katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda divan heyeti, Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Gökmen, Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Topçu, Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan ve Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Beytullah Yılmaz’dan oluştu.

Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço, gelir ve gider hesapları okunarak, ibra edildi.

Dilek ve temenniler kısmında Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nihat Demircan, genel kurulun hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, tüm kooperatif üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Genel kurulda yapılan seçimde, tek liste ile seçime giren Nihat Demircan, oyların tamamını alarak güven tazeledi. Yeni yönetim şu şekilde oluştu: Nihat Demircan, Ayhan Özçelik, Hayri Gürleyen, Nihat Üstündağ ve Günay Özçelik.