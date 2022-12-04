Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. E.Kübra Dindar Demiray, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle Artık Saklanmak İstemiyorum Bitlis Engelliler Derneğini (ASİBED) ziyaret etti.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. E.Kübra Dindar Demiray, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle Artık Saklanmak İstemiyorum Bitlis Engelliler Derneğini (ASİBED) ziyaret etti.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray, Artık Saklanmak İstemiyorum Bitlis Engelliler Derneği (ASİBED) Başkanı Bayram Tutgaç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Demiray, ziyaretinde sağlık hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Senenin bir günü değil her günü muhabbetle hep bir arada bulunduklarını dile getiren Demiray, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engellilerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik hassasiyetin ve bilincin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.